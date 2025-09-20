QuotazioniSezioni
Valute / ECG
Tornare a Azioni

ECG

82.23 USD 0.33 (0.40%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECG ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.94 e ad un massimo di 82.68.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
80.94 82.68
Intervallo Annuale
31.38 90.00
Chiusura Precedente
81.90
Apertura
82.31
Bid
82.23
Ask
82.53
Minimo
80.94
Massimo
82.68
Volume
741
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
8.91%
Variazione Semestrale
122.06%
Variazione Annuale
41.63%
20 settembre, sabato