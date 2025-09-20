CotationsSections
Devises / ECG
Retour à Actions

ECG

82.23 USD 0.33 (0.40%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ECG a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.94 et à un maximum de 82.68.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
80.94 82.68
Range Annuel
31.38 90.00
Clôture Précédente
81.90
Ouverture
82.31
Bid
82.23
Ask
82.53
Plus Bas
80.94
Plus Haut
82.68
Volume
741
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
8.91%
Changement à 6 Mois
122.06%
Changement Annuel
41.63%
20 septembre, samedi