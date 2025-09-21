FiyatlarBölümler
Dövizler / DTSTW
Geri dön - Hisse senetleri

DTSTW: Data Storage Corporation - Warrant

0.1800 USD 0.0272 (13.13%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTSTW fiyatı bugün -13.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.1550 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2040 aralığında işlem gördü.

Data Storage Corporation - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.1550 0.2040
Yıllık aralık
0.0706 0.7900
Önceki kapanış
0.2072
Açılış
0.2040
Satış
0.1800
Alış
0.1830
Düşük
0.1550
Yüksek
0.2040
Hacim
10
Günlük değişim
-13.13%
Aylık değişim
7.21%
6 aylık değişim
-48.62%
Yıllık değişim
-66.48%
21 Eylül, Pazar