DTSTW: Data Storage Corporation - Warrant

0.1800 USD 0.0272 (13.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DTSTW ha avuto una variazione del -13.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1550 e ad un massimo di 0.2040.

Segui le dinamiche di Data Storage Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.1550 0.2040
Intervallo Annuale
0.0706 0.7900
Chiusura Precedente
0.2072
Apertura
0.2040
Bid
0.1800
Ask
0.1830
Minimo
0.1550
Massimo
0.2040
Volume
10
Variazione giornaliera
-13.13%
Variazione Mensile
7.21%
Variazione Semestrale
-48.62%
Variazione Annuale
-66.48%
21 settembre, domenica