DTSTW: Data Storage Corporation - Warrant
0.1800 USD 0.0272 (13.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DTSTW ha avuto una variazione del -13.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.1550 e ad un massimo di 0.2040.
Segui le dinamiche di Data Storage Corporation - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.1550 0.2040
Intervallo Annuale
0.0706 0.7900
- Chiusura Precedente
- 0.2072
- Apertura
- 0.2040
- Bid
- 0.1800
- Ask
- 0.1830
- Minimo
- 0.1550
- Massimo
- 0.2040
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -13.13%
- Variazione Mensile
- 7.21%
- Variazione Semestrale
- -48.62%
- Variazione Annuale
- -66.48%
21 settembre, domenica