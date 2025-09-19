KurseKategorien
DTSTW: Data Storage Corporation - Warrant

0.1550 USD 0.0522 (25.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTSTW hat sich für heute um -25.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1550 bis zu einem Hoch von 0.2040 gehandelt.

Verfolgen Sie die Data Storage Corporation - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.1550 0.2040
Jahresspanne
0.0706 0.7900
Vorheriger Schlusskurs
0.2072
Eröffnung
0.2040
Bid
0.1550
Ask
0.1580
Tief
0.1550
Hoch
0.2040
Volumen
6
Tagesänderung
-25.19%
Monatsänderung
-7.68%
6-Monatsänderung
-55.75%
Jahresänderung
-71.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K