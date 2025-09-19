Währungen / DTSTW
DTSTW: Data Storage Corporation - Warrant
0.1550 USD 0.0522 (25.19%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTSTW hat sich für heute um -25.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.1550 bis zu einem Hoch von 0.2040 gehandelt.
Verfolgen Sie die Data Storage Corporation - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.1550 0.2040
Jahresspanne
0.0706 0.7900
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2072
- Eröffnung
- 0.2040
- Bid
- 0.1550
- Ask
- 0.1580
- Tief
- 0.1550
- Hoch
- 0.2040
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -25.19%
- Monatsänderung
- -7.68%
- 6-Monatsänderung
- -55.75%
- Jahresänderung
- -71.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K