0.1800 USD 0.0272 (13.13%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DTSTW a changé de -13.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.1550 et à un maximum de 0.2040.

Suivez la dynamique Data Storage Corporation - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.1550 0.2040
Range Annuel
0.0706 0.7900
Clôture Précédente
0.2072
Ouverture
0.2040
Bid
0.1800
Ask
0.1830
Plus Bas
0.1550
Plus Haut
0.2040
Volume
10
Changement quotidien
-13.13%
Changement Mensuel
7.21%
Changement à 6 Mois
-48.62%
Changement Annuel
-66.48%
