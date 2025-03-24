FiyatlarBölümler
Dövizler / DFLIW
DFLIW: Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant

0.0387 USD 0.0004 (1.04%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DFLIW fiyatı bugün 1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0378 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0470 aralığında işlem gördü.

Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

DFLIW haberleri

Günlük aralık
0.0378 0.0470
Yıllık aralık
0.0070 0.0889
Önceki kapanış
0.0383
Açılış
0.0470
Satış
0.0387
Alış
0.0417
Düşük
0.0378
Yüksek
0.0470
Hacim
16
Günlük değişim
1.04%
Aylık değişim
23.25%
6 aylık değişim
93.50%
Yıllık değişim
29.00%
21 Eylül, Pazar