DFLIW: Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant

0.0397 USD 0.0014 (3.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DFLIW hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0378 bis zu einem Hoch von 0.0470 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0378 0.0470
Jahresspanne
0.0070 0.0889
Vorheriger Schlusskurs
0.0383
Eröffnung
0.0470
Bid
0.0397
Ask
0.0427
Tief
0.0378
Hoch
0.0470
Volumen
10
Tagesänderung
3.66%
Monatsänderung
26.43%
6-Monatsänderung
98.50%
Jahresänderung
32.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K