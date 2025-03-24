CotationsSections
DFLIW: Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant

0.0387 USD 0.0004 (1.04%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFLIW a changé de 1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0378 et à un maximum de 0.0470.

Suivez la dynamique Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0378 0.0470
Range Annuel
0.0070 0.0889
Clôture Précédente
0.0383
Ouverture
0.0470
Bid
0.0387
Ask
0.0417
Plus Bas
0.0378
Plus Haut
0.0470
Volume
16
Changement quotidien
1.04%
Changement Mensuel
23.25%
Changement à 6 Mois
93.50%
Changement Annuel
29.00%
