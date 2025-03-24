QuotazioniSezioni
DFLIW: Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant

0.0387 USD 0.0004 (1.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFLIW ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0378 e ad un massimo di 0.0470.

Segui le dinamiche di Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0378 0.0470
Intervallo Annuale
0.0070 0.0889
Chiusura Precedente
0.0383
Apertura
0.0470
Bid
0.0387
Ask
0.0417
Minimo
0.0378
Massimo
0.0470
Volume
16
Variazione giornaliera
1.04%
Variazione Mensile
23.25%
Variazione Semestrale
93.50%
Variazione Annuale
29.00%
