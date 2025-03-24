Valute / DFLIW
DFLIW: Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant
0.0387 USD 0.0004 (1.04%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DFLIW ha avuto una variazione del 1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0378 e ad un massimo di 0.0470.
Segui le dinamiche di Dragonfly Energy Holdings Corp - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0378 0.0470
Intervallo Annuale
0.0070 0.0889
- Chiusura Precedente
- 0.0383
- Apertura
- 0.0470
- Bid
- 0.0387
- Ask
- 0.0417
- Minimo
- 0.0378
- Massimo
- 0.0470
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 1.04%
- Variazione Mensile
- 23.25%
- Variazione Semestrale
- 93.50%
- Variazione Annuale
- 29.00%
21 settembre, domenica