Dövizler / CRGOW
CRGOW: Freightos Limited - Warrants
0.2750 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRGOW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2650 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2799 aralığında işlem gördü.
Freightos Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.2650 0.2799
Yıllık aralık
0.0580 0.4000
- Önceki kapanış
- 0.2750
- Açılış
- 0.2749
- Satış
- 0.2750
- Alış
- 0.2780
- Düşük
- 0.2650
- Yüksek
- 0.2799
- Hacim
- 23
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 12.43%
- 6 aylık değişim
- 50.27%
- Yıllık değişim
- 205.56%
21 Eylül, Pazar