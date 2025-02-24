FiyatlarBölümler
CRGOW
CRGOW: Freightos Limited - Warrants

0.2750 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRGOW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.2650 ve Yüksek fiyatı olarak 0.2799 aralığında işlem gördü.

Freightos Limited - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.2650 0.2799
Yıllık aralık
0.0580 0.4000
Önceki kapanış
0.2750
Açılış
0.2749
Satış
0.2750
Alış
0.2780
Düşük
0.2650
Yüksek
0.2799
Hacim
23
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
12.43%
6 aylık değişim
50.27%
Yıllık değişim
205.56%
21 Eylül, Pazar