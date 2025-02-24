CotationsSections
CRGOW: Freightos Limited - Warrants

0.2750 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CRGOW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.2650 et à un maximum de 0.2799.

Suivez la dynamique Freightos Limited - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.2650 0.2799
Range Annuel
0.0580 0.4000
Clôture Précédente
0.2750
Ouverture
0.2749
Bid
0.2750
Ask
0.2780
Plus Bas
0.2650
Plus Haut
0.2799
Volume
23
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
12.43%
Changement à 6 Mois
50.27%
Changement Annuel
205.56%
