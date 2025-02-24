QuotazioniSezioni
CRGOW: Freightos Limited - Warrants

0.2750 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRGOW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2650 e ad un massimo di 0.2799.

Segui le dinamiche di Freightos Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.2650 0.2799
Intervallo Annuale
0.0580 0.4000
Chiusura Precedente
0.2750
Apertura
0.2749
Bid
0.2750
Ask
0.2780
Minimo
0.2650
Massimo
0.2799
Volume
23
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
12.43%
Variazione Semestrale
50.27%
Variazione Annuale
205.56%
