CRGOW: Freightos Limited - Warrants
0.2750 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRGOW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.2650 e ad un massimo di 0.2799.
Segui le dinamiche di Freightos Limited - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.2650 0.2799
Intervallo Annuale
0.0580 0.4000
- Chiusura Precedente
- 0.2750
- Apertura
- 0.2749
- Bid
- 0.2750
- Ask
- 0.2780
- Minimo
- 0.2650
- Massimo
- 0.2799
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 12.43%
- Variazione Semestrale
- 50.27%
- Variazione Annuale
- 205.56%
21 settembre, domenica