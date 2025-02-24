Währungen / CRGOW
CRGOW: Freightos Limited - Warrants
0.2695 USD 0.0055 (2.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRGOW hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2650 bis zu einem Hoch von 0.2750 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freightos Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.2650 0.2750
Jahresspanne
0.0580 0.4000
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.2750
- Eröffnung
- 0.2749
- Bid
- 0.2695
- Ask
- 0.2725
- Tief
- 0.2650
- Hoch
- 0.2750
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -2.00%
- Monatsänderung
- 10.18%
- 6-Monatsänderung
- 47.27%
- Jahresänderung
- 199.44%
