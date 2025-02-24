KurseKategorien
CRGOW: Freightos Limited - Warrants

0.2695 USD 0.0055 (2.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRGOW hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2650 bis zu einem Hoch von 0.2750 gehandelt.

Verfolgen Sie die Freightos Limited - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.2650 0.2750
Jahresspanne
0.0580 0.4000
Vorheriger Schlusskurs
0.2750
Eröffnung
0.2749
Bid
0.2695
Ask
0.2725
Tief
0.2650
Hoch
0.2750
Volumen
15
Tagesänderung
-2.00%
Monatsänderung
10.18%
6-Monatsänderung
47.27%
Jahresänderung
199.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K