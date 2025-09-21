FiyatlarBölümler
Dövizler / CPAY
CPAY

301.84 USD 3.34 (1.09%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CPAY fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 298.98 ve Yüksek fiyatı olarak 305.31 aralığında işlem gördü.

CPAY fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 298.98 ve Yüksek fiyatı olarak 305.31 aralığında işlem gördü.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
298.98 305.31
Yıllık aralık
269.02 400.82
Önceki kapanış
305.18
Açılış
304.55
Satış
301.84
Alış
302.14
Düşük
298.98
Yüksek
305.31
Hacim
755
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-5.43%
6 aylık değişim
-12.87%
Yıllık değişim
-3.49%
21 Eylül, Pazar