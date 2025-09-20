QuotazioniSezioni
Valute / CPAY
Tornare a Azioni

CPAY

301.84 USD 3.34 (1.09%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPAY ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 298.98 e ad un massimo di 305.31.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
298.98 305.31
Intervallo Annuale
269.02 400.82
Chiusura Precedente
305.18
Apertura
304.55
Bid
301.84
Ask
302.14
Minimo
298.98
Massimo
305.31
Volume
755
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-5.43%
Variazione Semestrale
-12.87%
Variazione Annuale
-3.49%
20 settembre, sabato