CPAY
305.18 USD 5.57 (1.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPAY hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 303.85 bis zu einem Hoch von 312.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
303.85 312.81
Jahresspanne
269.02 400.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 310.75
- Eröffnung
- 312.81
- Bid
- 305.18
- Ask
- 305.48
- Tief
- 303.85
- Hoch
- 312.81
- Volumen
- 896
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- -4.38%
- 6-Monatsänderung
- -11.91%
- Jahresänderung
- -2.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K