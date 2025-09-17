Валюты / CPAY
CPAY
306.18 USD 1.04 (0.34%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPAY за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 302.48, а максимальная — 307.28.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
302.48 307.28
Годовой диапазон
269.02 400.82
- Предыдущее закрытие
- 305.14
- Open
- 303.06
- Bid
- 306.18
- Ask
- 306.48
- Low
- 302.48
- High
- 307.28
- Объем
- 467
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- -4.07%
- 6-месячное изменение
- -11.62%
- Годовое изменение
- -2.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.