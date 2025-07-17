FiyatlarBölümler
Dövizler / CORT
CORT: Corcept Therapeutics Incorporated

80.52 USD 0.72 (0.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CORT fiyatı bugün 0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.58 ve Yüksek fiyatı olarak 81.33 aralığında işlem gördü.

Corcept Therapeutics Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CORT haberleri

Günlük aralık
78.58 81.33
Yıllık aralık
38.20 117.34
Önceki kapanış
79.80
Açılış
81.28
Satış
80.52
Alış
80.82
Düşük
78.58
Yüksek
81.33
Hacim
3.590 K
Günlük değişim
0.90%
Aylık değişim
16.14%
6 aylık değişim
-29.79%
Yıllık değişim
72.86%
21 Eylül, Pazar