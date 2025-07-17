Dövizler / CORT
CORT: Corcept Therapeutics Incorporated
80.52 USD 0.72 (0.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CORT fiyatı bugün 0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 78.58 ve Yüksek fiyatı olarak 81.33 aralığında işlem gördü.
Corcept Therapeutics Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
78.58 81.33
Yıllık aralık
38.20 117.34
- Önceki kapanış
- 79.80
- Açılış
- 81.28
- Satış
- 80.52
- Alış
- 80.82
- Düşük
- 78.58
- Yüksek
- 81.33
- Hacim
- 3.590 K
- Günlük değişim
- 0.90%
- Aylık değişim
- 16.14%
- 6 aylık değişim
- -29.79%
- Yıllık değişim
- 72.86%
21 Eylül, Pazar