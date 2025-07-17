КотировкиРазделы
CORT: Corcept Therapeutics Incorporated

71.32 USD 1.79 (2.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CORT за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.03, а максимальная — 71.48.

Следите за динамикой Corcept Therapeutics Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
69.03 71.48
Годовой диапазон
38.20 117.34
Предыдущее закрытие
69.53
Open
69.25
Bid
71.32
Ask
71.62
Low
69.03
High
71.48
Объем
2.358 K
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
2.87%
6-месячное изменение
-37.81%
Годовое изменение
53.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.