CotationsSections
Devises / CORT
Retour à Actions

CORT: Corcept Therapeutics Incorporated

80.52 USD 0.72 (0.90%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CORT a changé de 0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 78.58 et à un maximum de 81.33.

Suivez la dynamique Corcept Therapeutics Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORT Nouvelles

Range quotidien
78.58 81.33
Range Annuel
38.20 117.34
Clôture Précédente
79.80
Ouverture
81.28
Bid
80.52
Ask
80.82
Plus Bas
78.58
Plus Haut
81.33
Volume
3.590 K
Changement quotidien
0.90%
Changement Mensuel
16.14%
Changement à 6 Mois
-29.79%
Changement Annuel
72.86%
20 septembre, samedi