CORT: Corcept Therapeutics Incorporated
79.80 USD 4.62 (6.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CORT hat sich für heute um 6.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.89 bis zu einem Hoch von 79.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Corcept Therapeutics Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
74.89 79.93
Jahresspanne
38.20 117.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 75.18
- Eröffnung
- 75.37
- Bid
- 79.80
- Ask
- 80.10
- Tief
- 74.89
- Hoch
- 79.93
- Volumen
- 4.194 K
- Tagesänderung
- 6.15%
- Monatsänderung
- 15.10%
- 6-Monatsänderung
- -30.42%
- Jahresänderung
- 71.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K