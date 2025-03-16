Dövizler / CMSA
CMSA: CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207
23.6200 USD 0.1498 (0.64%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMSA fiyatı bugün 0.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.4800 ve Yüksek fiyatı olarak 23.7200 aralığında işlem gördü.
CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
23.4800 23.7200
Yıllık aralık
20.6600 25.3300
- Önceki kapanış
- 23.4702
- Açılış
- 23.6200
- Satış
- 23.6200
- Alış
- 23.6230
- Düşük
- 23.4800
- Yüksek
- 23.7200
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- 0.64%
- Aylık değişim
- 5.11%
- 6 aylık değişim
- 8.08%
- Yıllık değişim
- -5.44%
21 Eylül, Pazar