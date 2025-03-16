KurseKategorien
CMSA: CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207

23.4702 USD 0.1898 (0.80%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMSA hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.4000 bis zu einem Hoch von 23.9500 gehandelt.

Der Wechselkurs von CMSA hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.4000 bis zu einem Hoch von 23.9500 gehandelt.

Tagesspanne
23.4000 23.9500
Jahresspanne
20.6600 25.3300
Vorheriger Schlusskurs
23.6600
Eröffnung
23.9499
Bid
23.4702
Ask
23.4732
Tief
23.4000
Hoch
23.9500
Volumen
27
Tagesänderung
-0.80%
Monatsänderung
4.44%
6-Monatsänderung
7.39%
Jahresänderung
-6.04%
