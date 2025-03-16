通貨 / CMSA
CMSA: CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207
23.4702 USD 0.1898 (0.80%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMSAの今日の為替レートは、-0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり23.4000の安値と23.9500の高値で取引されました。
CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
23.4000 23.9500
1年のレンジ
20.6600 25.3300
- 以前の終値
- 23.6600
- 始値
- 23.9499
- 買値
- 23.4702
- 買値
- 23.4732
- 安値
- 23.4000
- 高値
- 23.9500
- 出来高
- 27
- 1日の変化
- -0.80%
- 1ヶ月の変化
- 4.44%
- 6ヶ月の変化
- 7.39%
- 1年の変化
- -6.04%
