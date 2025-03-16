Валюты / CMSA
CMSA: CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207
23.4510 USD 0.0490 (0.21%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMSA за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.3602, а максимальная — 23.5900.
Следите за динамикой CMS Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Notes due 207. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.3602 23.5900
Годовой диапазон
20.6600 25.3300
- Предыдущее закрытие
- 23.5000
- Open
- 23.4750
- Bid
- 23.4510
- Ask
- 23.4540
- Low
- 23.3602
- High
- 23.5900
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 4.36%
- 6-месячное изменение
- 7.30%
- Годовое изменение
- -6.12%
