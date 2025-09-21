FiyatlarBölümler
Dövizler / CMS-PB
Hisse senetleri

CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock

79.77 USD 0.23 (0.29%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMS-PB fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 79.68 ve Yüksek fiyatı olarak 80.87 aralığında işlem gördü.

CMS Energy Corporation Preferred Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
79.68 80.87
Yıllık aralık
73.50 80.87
Önceki kapanış
80.00
Açılış
80.01
Satış
79.77
Alış
80.07
Düşük
79.68
Yüksek
80.87
Hacim
8
Günlük değişim
-0.29%
Aylık değişim
0.97%
6 aylık değişim
5.56%
Yıllık değişim
5.56%
21 Eylül, Pazar