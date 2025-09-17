Валюты / CMS-PB
CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock
78.29 USD 1.41 (1.77%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMS-PB за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.29, а максимальная — 79.99.
Следите за динамикой CMS Energy Corporation Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
78.29 79.99
Годовой диапазон
73.50 80.14
- Предыдущее закрытие
- 79.70
- Open
- 79.99
- Bid
- 78.29
- Ask
- 78.59
- Low
- 78.29
- High
- 79.99
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- -0.90%
- 6-месячное изменение
- 3.60%
- Годовое изменение
- 3.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.