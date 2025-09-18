Moedas / CMS-PB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock
79.40 USD 1.11 (1.42%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMS-PB para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 76.85 e o mais alto foi 79.40.
Veja a dinâmica do par de moedas CMS Energy Corporation Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
76.85 79.40
Faixa anual
73.50 80.14
- Fechamento anterior
- 78.29
- Open
- 78.30
- Bid
- 79.40
- Ask
- 79.70
- Low
- 76.85
- High
- 79.40
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 0.51%
- Mudança de 6 meses
- 5.07%
- Mudança anual
- 5.07%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh