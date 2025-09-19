Währungen / CMS-PB
CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock
80.00 USD 0.60 (0.76%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMS-PB hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.75 bis zu einem Hoch von 80.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
79.75 80.00
Jahresspanne
73.50 80.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.40
- Eröffnung
- 79.75
- Bid
- 80.00
- Ask
- 80.30
- Tief
- 79.75
- Hoch
- 80.00
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 1.27%
- 6-Monatsänderung
- 5.86%
- Jahresänderung
- 5.86%
