KurseKategorien
Währungen / CMS-PB
Zurück zum Aktien

CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock

80.00 USD 0.60 (0.76%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMS-PB hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 79.75 bis zu einem Hoch von 80.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
79.75 80.00
Jahresspanne
73.50 80.14
Vorheriger Schlusskurs
79.40
Eröffnung
79.75
Bid
80.00
Ask
80.30
Tief
79.75
Hoch
80.00
Volumen
2
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
1.27%
6-Monatsänderung
5.86%
Jahresänderung
5.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K