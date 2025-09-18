Divisas / CMS-PB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CMS-PB: CMS Energy Corporation Preferred Stock
79.40 USD 1.11 (1.42%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMS-PB de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 76.85, mientras que el máximo ha alcanzado 79.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CMS Energy Corporation Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
76.85 79.40
Rango anual
73.50 80.14
- Cierres anteriores
- 78.29
- Open
- 78.30
- Bid
- 79.40
- Ask
- 79.70
- Low
- 76.85
- High
- 79.40
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 0.51%
- Cambio a 6 meses
- 5.07%
- Cambio anual
- 5.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B