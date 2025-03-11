FiyatlarBölümler
Dövizler / CHRS
Geri dön - Hisse senetleri

CHRS: Coherus BioSciences Inc

1.61 USD 0.08 (5.23%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHRS fiyatı bugün 5.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.56 ve Yüksek fiyatı olarak 1.68 aralığında işlem gördü.

Coherus BioSciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHRS haberleri

Günlük aralık
1.56 1.68
Yıllık aralık
0.66 2.43
Önceki kapanış
1.53
Açılış
1.64
Satış
1.61
Alış
1.91
Düşük
1.56
Yüksek
1.68
Hacim
1.802 K
Günlük değişim
5.23%
Aylık değişim
41.23%
6 aylık değişim
98.77%
Yıllık değişim
54.81%
21 Eylül, Pazar