QuotazioniSezioni
Valute / CHRS
Tornare a Azioni

CHRS: Coherus BioSciences Inc

1.61 USD 0.08 (5.23%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHRS ha avuto una variazione del 5.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.68.

Segui le dinamiche di Coherus BioSciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHRS News

Intervallo Giornaliero
1.56 1.68
Intervallo Annuale
0.66 2.43
Chiusura Precedente
1.53
Apertura
1.64
Bid
1.61
Ask
1.91
Minimo
1.56
Massimo
1.68
Volume
1.802 K
Variazione giornaliera
5.23%
Variazione Mensile
41.23%
Variazione Semestrale
98.77%
Variazione Annuale
54.81%
21 settembre, domenica