CHRS: Coherus BioSciences Inc
1.53 USD 0.18 (13.33%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHRSの今日の為替レートは、13.33%変化しました。日中、通貨は1あたり1.38の安値と1.54の高値で取引されました。
Coherus BioSciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.38 1.54
1年のレンジ
0.66 2.43
- 以前の終値
- 1.35
- 始値
- 1.38
- 買値
- 1.53
- 買値
- 1.83
- 安値
- 1.38
- 高値
- 1.54
- 出来高
- 1.802 K
- 1日の変化
- 13.33%
- 1ヶ月の変化
- 34.21%
- 6ヶ月の変化
- 88.89%
- 1年の変化
- 47.12%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K