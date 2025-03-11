Währungen / CHRS
CHRS: Coherus BioSciences Inc
1.64 USD 0.11 (7.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHRS hat sich für heute um 7.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coherus BioSciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.58 1.68
Jahresspanne
0.66 2.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.53
- Eröffnung
- 1.64
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.68
- Volumen
- 941
- Tagesänderung
- 7.19%
- Monatsänderung
- 43.86%
- 6-Monatsänderung
- 102.47%
- Jahresänderung
- 57.69%
