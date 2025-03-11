Валюты / CHRS
CHRS: Coherus BioSciences Inc
1.36 USD 0.09 (7.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHRS за сегодня изменился на 7.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27, а максимальная — 1.42.
Следите за динамикой Coherus BioSciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.27 1.42
Годовой диапазон
0.66 2.43
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Low
- 1.27
- High
- 1.42
- Объем
- 1.150 K
- Дневное изменение
- 7.09%
- Месячное изменение
- 19.30%
- 6-месячное изменение
- 67.90%
- Годовое изменение
- 30.77%
