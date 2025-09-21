FiyatlarBölümler
Dövizler / CEROW
CEROW: CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0153 USD 0.0009 (5.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CEROW fiyatı bugün -5.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0148 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0157 aralığında işlem gördü.

CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0148 0.0157
Yıllık aralık
0.0030 0.0623
Önceki kapanış
0.0162
Açılış
0.0157
Satış
0.0153
Alış
0.0183
Düşük
0.0148
Yüksek
0.0157
Hacim
4
Günlük değişim
-5.56%
Aylık değişim
-16.39%
6 aylık değişim
13.33%
Yıllık değişim
82.14%
21 Eylül, Pazar