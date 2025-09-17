КотировкиРазделы
Валюты / CEROW
CEROW: CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0143 USD 0.0005 (3.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CEROW за сегодня изменился на 3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0142, а максимальная — 0.0143.

Курс CEROW за сегодня изменился на 3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0142, а максимальная — 0.0143.

Дневной диапазон
0.0142 0.0143
Годовой диапазон
0.0030 0.0623
Предыдущее закрытие
0.0138
Open
0.0143
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Low
0.0142
High
0.0143
Объем
3
Дневное изменение
3.62%
Месячное изменение
-21.86%
6-месячное изменение
5.93%
Годовое изменение
70.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.