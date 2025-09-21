QuotazioniSezioni
CEROW: CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0153 USD 0.0009 (5.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CEROW ha avuto una variazione del -5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0148 e ad un massimo di 0.0157.

Segui le dinamiche di CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0148 0.0157
Intervallo Annuale
0.0030 0.0623
Chiusura Precedente
0.0162
Apertura
0.0157
Bid
0.0153
Ask
0.0183
Minimo
0.0148
Massimo
0.0157
Volume
4
Variazione giornaliera
-5.56%
Variazione Mensile
-16.39%
Variazione Semestrale
13.33%
Variazione Annuale
82.14%
21 settembre, domenica