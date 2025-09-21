Valute / CEROW
CEROW: CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants
0.0153 USD 0.0009 (5.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CEROW ha avuto una variazione del -5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0148 e ad un massimo di 0.0157.
Segui le dinamiche di CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0148 0.0157
Intervallo Annuale
0.0030 0.0623
- Chiusura Precedente
- 0.0162
- Apertura
- 0.0157
- Bid
- 0.0153
- Ask
- 0.0183
- Minimo
- 0.0148
- Massimo
- 0.0157
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -5.56%
- Variazione Mensile
- -16.39%
- Variazione Semestrale
- 13.33%
- Variazione Annuale
- 82.14%
21 settembre, domenica