CotationsSections
Devises / CEROW
Retour à Actions

CEROW: CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants

0.0153 USD 0.0009 (5.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CEROW a changé de -5.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0148 et à un maximum de 0.0157.

Suivez la dynamique CERo Therapeutics Holdings Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0148 0.0157
Range Annuel
0.0030 0.0623
Clôture Précédente
0.0162
Ouverture
0.0157
Bid
0.0153
Ask
0.0183
Plus Bas
0.0148
Plus Haut
0.0157
Volume
4
Changement quotidien
-5.56%
Changement Mensuel
-16.39%
Changement à 6 Mois
13.33%
Changement Annuel
82.14%
20 septembre, samedi