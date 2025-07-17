FiyatlarBölümler
CELZ: Creative Medical Technology Holdings Inc

3.51 USD 0.01 (0.28%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CELZ fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.38 ve Yüksek fiyatı olarak 3.55 aralığında işlem gördü.

Creative Medical Technology Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.38 3.55
Yıllık aralık
1.69 6.90
Önceki kapanış
3.52
Açılış
3.39
Satış
3.51
Alış
3.81
Düşük
3.38
Yüksek
3.55
Hacim
51
Günlük değişim
-0.28%
Aylık değişim
12.14%
6 aylık değişim
63.26%
Yıllık değişim
17.79%
21 Eylül, Pazar