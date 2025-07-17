クォートセクション
通貨 / CELZ
CELZ: Creative Medical Technology Holdings Inc

3.52 USD 0.11 (3.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CELZの今日の為替レートは、-3.03%変化しました。日中、通貨は1あたり3.43の安値と3.70の高値で取引されました。

Creative Medical Technology Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.43 3.70
1年のレンジ
1.69 6.90
以前の終値
3.63
始値
3.58
買値
3.52
買値
3.82
安値
3.43
高値
3.70
出来高
118
1日の変化
-3.03%
1ヶ月の変化
12.46%
6ヶ月の変化
63.72%
1年の変化
18.12%
