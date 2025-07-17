Valute / CELZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CELZ: Creative Medical Technology Holdings Inc
3.51 USD 0.01 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CELZ ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.55.
Segui le dinamiche di Creative Medical Technology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
3.38 3.55
Intervallo Annuale
1.69 6.90
- Chiusura Precedente
- 3.52
- Apertura
- 3.39
- Bid
- 3.51
- Ask
- 3.81
- Minimo
- 3.38
- Massimo
- 3.55
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 12.14%
- Variazione Semestrale
- 63.26%
- Variazione Annuale
- 17.79%
21 settembre, domenica