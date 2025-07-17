QuotazioniSezioni
CELZ: Creative Medical Technology Holdings Inc

3.51 USD 0.01 (0.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CELZ ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.38 e ad un massimo di 3.55.

Segui le dinamiche di Creative Medical Technology Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
3.38 3.55
Intervallo Annuale
1.69 6.90
Chiusura Precedente
3.52
Apertura
3.39
Bid
3.51
Ask
3.81
Minimo
3.38
Massimo
3.55
Volume
51
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
12.14%
Variazione Semestrale
63.26%
Variazione Annuale
17.79%
21 settembre, domenica