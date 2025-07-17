Währungen / CELZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CELZ: Creative Medical Technology Holdings Inc
3.48 USD 0.04 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CELZ hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.38 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Creative Medical Technology Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.38 3.55
Jahresspanne
1.69 6.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.52
- Eröffnung
- 3.39
- Bid
- 3.48
- Ask
- 3.78
- Tief
- 3.38
- Hoch
- 3.55
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.14%
- Monatsänderung
- 11.18%
- 6-Monatsänderung
- 61.86%
- Jahresänderung
- 16.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K