Курс CELZ за сегодня изменился на 1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.50, а максимальная — 3.74.

Следите за динамикой Creative Medical Technology Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.