Dövizler / CELUW
CELUW: Celularity Inc - Warrant
0.0450 USD 0.0048 (11.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CELUW fiyatı bugün 11.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0400 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0450 aralığında işlem gördü.
Celularity Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
0.0400 0.0450
Yıllık aralık
0.0079 4583.6000
- Önceki kapanış
- 0.0402
- Açılış
- 0.0405
- Satış
- 0.0450
- Alış
- 0.0480
- Düşük
- 0.0400
- Yüksek
- 0.0450
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- 11.94%
- Aylık değişim
- -25.00%
- 6 aylık değişim
- 9.76%
- Yıllık değişim
- 350.00%
21 Eylül, Pazar