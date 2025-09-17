Валюты / CELUW
CELUW: Celularity Inc - Warrant
0.0499 USD 0.0001 (0.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CELUW за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0360, а максимальная — 0.0499.
Следите за динамикой Celularity Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0360 0.0499
Годовой диапазон
0.0079 4583.6000
- Предыдущее закрытие
- 0.0500
- Open
- 0.0400
- Bid
- 0.0499
- Ask
- 0.0529
- Low
- 0.0360
- High
- 0.0499
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -16.83%
- 6-месячное изменение
- 21.71%
- Годовое изменение
- 399.00%
