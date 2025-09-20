CotationsSections
CELUW: Celularity Inc - Warrant

0.0450 USD 0.0048 (11.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CELUW a changé de 11.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0400 et à un maximum de 0.0450.

Suivez la dynamique Celularity Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0400 0.0450
Range Annuel
0.0079 4583.6000
Clôture Précédente
0.0402
Ouverture
0.0405
Bid
0.0450
Ask
0.0480
Plus Bas
0.0400
Plus Haut
0.0450
Volume
18
Changement quotidien
11.94%
Changement Mensuel
-25.00%
Changement à 6 Mois
9.76%
Changement Annuel
350.00%
20 septembre