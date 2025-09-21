QuotazioniSezioni
CELUW
CELUW: Celularity Inc - Warrant

0.0450 USD 0.0048 (11.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CELUW ha avuto una variazione del 11.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0400 e ad un massimo di 0.0450.

Segui le dinamiche di Celularity Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0400 0.0450
Intervallo Annuale
0.0079 4583.6000
Chiusura Precedente
0.0402
Apertura
0.0405
Bid
0.0450
Ask
0.0480
Minimo
0.0400
Massimo
0.0450
Volume
18
Variazione giornaliera
11.94%
Variazione Mensile
-25.00%
Variazione Semestrale
9.76%
Variazione Annuale
350.00%
21 settembre, domenica