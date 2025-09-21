FiyatlarBölümler
CCLDO
CCLDO: CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual

21.81 USD 0.06 (0.28%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCLDO fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.79 ve Yüksek fiyatı olarak 21.85 aralığında işlem gördü.

CareCloud Inc - 8.75% Series B Cumulative Redeemable Perpetual hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
21.79 21.85
Yıllık aralık
11.00 22.62
Önceki kapanış
21.75
Açılış
21.84
Satış
21.81
Alış
22.11
Düşük
21.79
Yüksek
21.85
Hacim
19
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
0.88%
6 aylık değişim
15.34%
Yıllık değişim
73.10%
21 Eylül, Pazar